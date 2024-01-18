Neler böbrek yetmezliği yapar

Böbrek taşı, erkeklerde kadınlardan daha sık görülen bir sağlık sorunudur. Böbrek taşı, tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle böbrek taşı olanların mutlaka doktora başvurması ve metabolik araştırma yaptırması gerekiyor. Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Akıncı, böbrek taşı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Akıncı, yaptığı açıklamada, böbrek taşının tedavisinde taşın büyüklüğü, şekli ve oluşum şekline göre farklı yöntemlerin uygulandığını belirtti. 4 milimetreden küçük taşların çoğunlukla kendiliğinden düştüğünü, 4-7 milimetre arası taşların yarısının, 8 milimetreden büyük taşların ise çok azının düştüğünü söyledi. 5 milimetreden büyük taşların müdahale gerektirdiğini, bunun için de taşın yeri, büyüklüğü, hastanın sağlık durumu ve yaşı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

BÖBREK TAŞI OLANLARA UZMAN TAVSİYESİ

Akıncı, böbrek taşı olan kişilerin hayat boyunca tekrar taş olma riski taşıdığını, bu nedenle taşın neden oluştuğunun araştırılması ve buna göre tedavi planlanması gerektiğini vurguladı. “Eğer taş her yıl veya 5-10 yılda bir oluşuyorsa, mutlaka metabolik araştırma yapılıp nedeninin bulunması ve tedavinin buna göre planlanması gerekir.” diyen Akıncı, böbrek taşının en önemli komplikasyonunun böbrek yetmezliği olduğunu hatırlattı. Böbrek yetmezliğinin akut veya kronik olabileceğini, kronik böbrek yetmezliğinin diyaliz gerektirdiğini, akut böbrek yetmezliğinin ise girişimsel tedavi ile çözülebileceğini kaydetti.

Akıncı, böbrek taşının tanısında karışabilecek diğer hastalıklara da dikkat çekti. Böbrek taşının ağrı, enfeksiyon, idrarda kanama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini, ancak bazen şüpheli karın ağrısıyla da ortaya çıkabildiğini söyledi. Böbrek taşı olan bir hastada aynı zamanda apandisit, safra kesesi taşı, pankreatit, divertikülit gibi hastalıkların da olabileceğini, bu hastalıkların iyi ayırt edilmesi gerektiğini belirtti. “Eğer bu ayrım yapılamazsa ve hasta apandisitse sonucu ölüm olabilir. Böbrek taşı ise ölüme sebep olmaz, korkmamak gerekir.” diyen Akıncı, böbrek taşı tanısının hekim tarafından iyice değerlendirilip konulması gerektiğini ifade etti.

Akıncı, böbrek taşı oluşumunu önlemek için alınabilecek önlemleri de sıraladı. Lifli gıdalarla beslenmek, tuz tüketimini azaltmak, bol su içmek, her gün bir limon tüketmek, varsa metabolik hastalıkları tedavi ettirmek ve hareketli bir yaşam sürmek gibi tavsiyelerde bulunan Akıncı, böbrek taşı olanların doktora başvurmasının önemini vurguladı.

DHA