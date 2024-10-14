Nelson’un peşindeki İspanyol kulübü ortaya çıktı

Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson için İspanya’dan talip çıktı. İspanyol basınının 25 yaşındaki stoper için Ocak ayında teklif gelmesinin beklendiğini yazdı.

Çıkan haberlere göre La Liga ekiplerinden Real Betis Nelsson’u gündemine aldı. Betis’in Ocak ayında teklif vermesi bekleniyor. Danimarkalı stoperin, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin oldukça önem verdiği stoperin pas ve topla çıkma kabiliyetinde ise biraz eksik olduğu belirtildi.

Haberde Nelsson için İngiliz ve İtalyanların da devrede olduğu ifade edilirken transfer için 18 milyon euroluk bir teklif gerekeceği aktarıldı.