Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını

Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip ve çevresindeki doğal güzellikleri bulunan Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Henüz kardan dolayı yolu açılmayan Nemrut'a gelen turistler, ortaya çıkan manzarayı görüntülerken doğayla iç içe zaman geçiriyor.

"HERKESİN BU DOĞA HARİKASI YERİ GELİP GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Kardan dolayı göllere inemediğini ifade eden Fehmi Yıldırım, “Nemrut Krater Gölü’nü ziyarete geldim. Mayıs ayında olmamıza rağmen halen Nemrut Krater Gölü’nün kardan dolayı yolu kapalı. Vatandaşlarımızın bu doğa harikası yeri gelip görmesini istiyoruz” diye konuştu.

"HEM DOĞASI OLARAK HEM DE YAPI OLARAK ÇOK GÜZEL BİR YER"

Kalderayla birlikte fotoğraflar çektiklerini belirten Ali Akarsu, “Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasına geldik. Burada görsel güzellikleri gördük. Nemrut Kalderası gerçekten hem doğası olarak hem de yapı olarak çok güzel bir yer. Burada arkadaşlarımızla fotoğraflar çektik” ifadelerini kullandı.