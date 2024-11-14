“Nemrut’tan Atina’ya köprü kurulmalı”

Kommagene uygarlığının efsanevi Kralı Antiochos Teos, krallığı döneminde Kommagene coğrafyasında barışı sağlamış ve ülkesini refah seviyesini yükselttiğini söyleyen Fransız Araştırmacı ve Grekçe Epigrafi Michel Disdero: "Romalıların Persleri yenmesi ile Kommagene Kralı Antiochos (M.S. 65-116) ülkesini Romalılarla savaşa sokmadan Kommagene Krallığı'na son vererek (M.S.72) ailesi ile birlikte Romalılar tarafından Kilikya'ya kral olarak atanmıştır. Kommagene uygarlığının dünya arkeologları için büyük bir araştırma konusu olduğunu, Kommageneden, yani Fırat havzasından Kilikya'ya ve Atina'ya kadar uzanan, iz bırakan, barış götüren bir uygarlık. Atina'da Muses Tepesi'nde bulunan Antiochos IV. Philopappus'un anıt mezarı mermerden yapılmış, figürlerle süslenmiş ve çok iyi korunmuş, şehrin en görkemli tepesinde bulunmaktadır. Kommagene Helenistik dönemde ender bir uygarlık olarak yerini almıştır. Dünyaya duyurmak, özellikle Mezopotamya'daki eserlerinin korunması, insanlığa sunulması önemlidir. Kommagene kraliyet ailesi Atina'da Roma bürokrasisi için önemli yer almıştır. Nemrut'ta başlayan Kommagene yolculuğu Atina'da muazzam bir anıt mezarı ile tarihte yerini almıştır. Nemrut'tan Atina'ya bir köprü kurulmalı, Kommagenenin tarihe vurduğu damga dünyaya anlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.