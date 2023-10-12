Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu. Hem de Trabzon'dan ayrılır ayrılmaz

Trabzonspor'un sözleşmesini fesh ettiği Nenad Bjelica'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu. Hem de Trabzon'dan ayrılır ayrılmaz

Trabzonspor'dan alınan sonuçlar sonrası sözleşmesi fesh edilerek ayrılan Nenad Bjelica ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bordo mavili takımda Abdullah Avcı yeniden göreve getirilirken, Nenad Bjelica'nın da İskoçya yolcusu olacağı ileri sürüldü.

Fanatik'in Team Talk'a dayandırdığı habere göre, Teknik Direktör Michael Beale ile yollarını ayıran İskoç devi Glasgow Rangers'ın başına geçeceği iddia edildi.

Kısa süre içerisinde Rangers ile Bjelica arasında bir görüşme gerçekleştirilebileceği de haberde yer aldı.

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