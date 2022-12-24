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Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü

Nepal Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılan Fransız vatandaşı seri katil Charles Sobhraj, Fransa’ya döndü.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:00
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Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü

Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
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Nepal’de geçtiğimiz Çarşamba günü sağlık durumu ve yaşı gerekçe gösterilerek Yüksek Mahkeme tarafından serbest bırakılan ve “Serpent katili” olarak da bilinen 78 yaşındaki seri katil Charles Sobhraj, Fransa’ya döndü. Sobhraj’ın avukatı Isabelle Coutant-Peyre müvekkilinin iyi ve artık özgür bir birey olduğunu ifade ederken, "Nepal’e karşı şikayette bulunacak çünkü aleyhindeki tüm dava uydurmaydı" dedi. Nepal’de 2003 yılından bu yana tutuklu bulunan Sobhraj’ın avukatı tıbbi tedaviye ihtiyacı olduğu gerekçesiyle serbest bırakılması talebiyle mahkemeye dilekçe göndermişti. Yüksek Mahkeme Sözcüsü Bimal Paudel yaptığı açıklamada, Sobhraj’ın serbest bırakıldığını doğrulayarak mahkeme kararının davayla ilgili duruşma tamamlandıktan sonra verdiğini söylemişti. Mahkeme belgelerine göre daha önce de kalp ameliyatı olan Shobraj’ın tekrar açık kalp ameliyatı olması gerekiyor.

İdama mahkum edilmişti

1944’te Vietnam’da doğan; annesi Vietnamlı, babası ise Hindistanlı olan 78 yaşındaki Fransa vatandaşı Sobhraj, 1975’te Nepal’e girmek için sahte pasaport kullanmak ve 29 yaşındaki ABD vatandaşı Connie Jo Boronzich ile Kanadalı 26 yaşındaki kız arkadaşı Laurent Carriere’i öldürmekten suçlu bulunmuştu. 21 yıldır Katmandu Merkez Hapishanesi’nde tutulan Shobraj, Boronzich’i öldürmekten 20 yıl, Carriere’i öldürmekten ise müebbet hapis cezası almıştı.

Shobraj, 1970’li yıllarda Güneydoğu Asya gezisine çıkmış burada cinayet dahil birçok suça karışmıştı. Sobhraj, Tayland, Nepal ve Hindistan’da özellikle gezgin turistleri hedef almıştı. Turistlerle arkadaş olan Sobhraj’ın onlara uyuşturucu verdikten sonra eşyalarını ve kimlik kartlarını çaldığı ortaya çıkmıştı. Sobhraj’ın öldürdüğü kişilerin cesetlerini ise ortadan kaldırdığı belirtilmişti.

Sahte kimliklerle seyahat eden Sobhraj’ın Güney Asya’da en az 20 cinayet işlediği tahmin ediliyor. Yalnızca Tayland’da 14 cinayet işlediği kaydedilen Sobhraj 1976’dan 1997’ye kadar Hindistan’da hapis yatmış, 2003 yılında Nepal’de tekrar tutuklanmıştı. Sobhraj’ın 4 kez hapishaneden kaçtığı tahmin ediliyor.

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