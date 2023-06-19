Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi: 28 kişi kayıp

Nepal'de muson yağmurları nedeniyle sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkarken, 28 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi: 28 kişi kayıp

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, geçen haftadan bu yana ülkede etkili olan muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınları ve toprak kayması, ülkenin doğusundaki 4 bölgede yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Polis, Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar and Dhankuta bölgelerini etkileyen felakette ölü sayısının 5'e yükseldiği ve 28 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Nepal Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Prakash Jwala, sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde bazı yol ve köprülerin çöktüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Yağmurların ilerleyen haftalarda tüm ülkeye yayılması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Son Haberler
Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürme sebebi ortaya çıktı Güncel
Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürme sebebi ortaya çıktı
Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir? Keşfet
Umut ne demek? Umut isminin anlamı nedir?
Çöpi çini bitkisinin yararları neler Şifalı Bitkiler
Çöpi çini bitkisinin yararları neler
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Tuğçe ne demek? Tuğçe isminin anlamı nedir?
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi Güncel
Kılıçdaroğlu- Özdağ görüşmesi sona erdi
Çıbrıka nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Çıbrıka nelere iyi gelir
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa... Şifalı Bitkiler
Kahveli bal müthiş ikili mi yoksa...