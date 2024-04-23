Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?
Nerede hareket orada bereket atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Nerede hareket orada bereket atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Çalışkanlığın ve etkin olmanın başarı ve bolluğu getireceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Hareketli ve çalışkan olunan bir ortamda, bereket ve verim de olacaktır. Bunun yanında hareketsiz ve tembel bir ortamın ise verimsiz ve bereketsiz olacağı aktarılır.

Kişilerin ve toplulukların çalışkanlıkla, verimlilik ve bolluğa ulaşacakları anlatılır.

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sizde biraz kendinizi zorlayın böyle oturarak ileri gidemeyiz, nerede hareket orada bereket demişler."

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