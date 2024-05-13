Nereden geldi bu para?

Kaynak: Haber Merkezi
Nereden geldi bu para?
Merkez Bankası’ndan rekor döviz alımı…TCMB swap hariç net rezervi 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla birden 4,2 milyar dolar arttı. Banka bir günde böylece rekor döviz alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’nin rezervlerinde bir günde rekor artış yaşandı. TCMB’nin bugün yayımlanan analitik bilançosunda yapılan hesaplamayla bu artış ortaya çıktı. İşte o hesaplamalara göre 10 Mayıs Cuma günü swap hariç net rezerv 4,2 milyar dolarlık artışla bir rekora imza attı.

Merkez Bankası’nın bu alımlarla birlikte, seçim sonrası döviz alımı hesaplamalara göre 41,8 milyar dolar oldu.

TCMB’nin 10 Mayıs gün itibarıyla swap hariç net rezervi, eksi 23,7 milyar dolar seviyesine geldi. Bu durum da swap hariç net rezervlerde Mayıs itibaren en iyi seviyeye gelmiş olduğu kayıtlara geçti.

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