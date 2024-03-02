Neredesin Mehmet?. 3 gündür kayıp 7 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor



Azerbaycan Parkı içerisinde bulunan oyun parkında önceki gün 7 yaşındaki Mehmet Derin, kaybolmuş ve dereye düşmüş olabileceği şüphesi üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Çocuğu arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

Köprübaşı Muhtarı Ahmet Köse, "Çocuğumuzun tel örgüyü geçip tuvaletler dediğimiz bölgeden suya düştüğü söyleniyor. Birçok arkadaşımız sadece suda değil arazide de arıyor. Tüm jandarma ve diğer ekipler ellerinden geldiğince arama çalışmalarını sürdürüyor. Gece gündüz vatandaşlarımız da arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ise, "29 Şubat günü saat 14.30 sularında kaybolan evladımızı arama çalışmalarının üçüncü günündeyiz. Beldemizde 200'e yakın jandarma personeli, JASAT, JAK, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Garp Linyit İşletmesi arama ekipleri, belediyemiz personelleri, dağ tepe demeden 3 günden bu yana arıyoruz. Şu an aramalarımız derede yoğunlaştı. Kayaboğazı barajından su akışı kapatılarak derinlik azaltıldı. Bugün üçüncü günümüzde Bursa, Eskişehir ve İzmir'den su altı arama ekipleri gelecek" diyerek arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.