Neredeyse imkansız! Dört asgari ücretli bir taksiti ödeyemiyor

Emlak sitelerinde ev ilanlarına bakanların sayısı her geçen gün azalıyor. Çünkü kredi çekip ev almak, özellikle büyük şehirlerde çalışanlar için erişilmesi güç bir hedef haline geldi.

Son veriler, 3 milyon liralık konut kredisinin 10 yıl sonunda 11 milyon 120 bin liraya mal olduğunu ortaya koyuyor. Bu tutarın 8 milyon 120 bin lirasını yalnızca faiz oluşturuyor. Yani kredi alan vatandaş, aldığı rakamın neredeyse üç katını geri ödemek zorunda kalıyor.

4 ASGARİ ÜCRETLİ BİR TAKSİTİ ÖDEMİYOR

Aylık ödeme planları da oldukça çarpıcı. Faiz oranının yüzde 2,99 olduğu bir kredide aylık taksit tutarı 92 bin 392 liraya ulaşıyor. Bu da demek oluyor ki, dört asgari ücretli bir araya gelse dahi bu taksiti ödeyemiyor. Güncel asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu düşünüldüğünde, dört asgari ücret toplamda 88 bin 416 TL’ye denk geliyor ki bu bile aylık kredi taksitini karşılamaya yetmiyor.

Now Haber'e konuşan emlak uzmanı Arif Tosun, bankaların kredi başvurularına genelde “ret” cevabı verdiğini belirtiyor. “50 bin - 60 bin lira maaş alan bir kişinin ayda 80-90 bin lira kredi ödemesinin gerçekçiliği yok. Bu nedenle çoğu başvuru onaylanmıyor” diyor.

İSTANBUL'DA 3 MİLYONA KONUT BULMAK İMKANSIZ

Öte yandan İstanbul gibi büyük şehirlerde 3 milyon liraya satılık konut bulmak bile neredeyse imkânsız. Ev bulunsa dahi krediye ulaşmak zor, ulaşılsa bile taksitlerin ödenmesi daha da zor. Kısacası konut kredisiyle ev sahibi olmak, artık sadece kağıt üstünde mümkün görünüyor.