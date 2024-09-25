Neşet Ertaş, İstanbullarla buluşuyor! 'Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz'

İETT, Türk Halk Müziği’nin en önemli ustalarından Neşet Ertaş’ı vefatının 12.yıl dönümünde vefa otobüsü ile anıyor. Sanatçının besteleri ve fotoğrafları ile tasarlanan iki farklı otobüs bir hafta süresince İstanbullulara hizmet verecek.

Türkmen ve Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi, dillere ve gönüllere kazanan sayısız bestesi ile gönüllerde taht kuran Neşet Ertaş, İETT’nin kendisi için özel olarak tasarladığı otobüs ile anılıyor.

Sanatçının vefatının 12.yıl dönümü anısına hazırlanan iki otobüs İstanbullularla buluşuyor. Ertaş’ın fotoğraflarının yer aldığı otobüslerde ayrıca “Sen beni gülünce mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada.”, “Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu?” gibi eserlerinden dizeler bulunuyor. Avrupa ve Anadolu yakasında seferlerine başlayan araçlar, bir hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.

Öte yandan sosyal medya x'den Neşet Ertaş'ın vefatının 12'inci yıldönümünde 'Rahmetle' anma mesajı yayınladılar.

Mustafa Irgatoğlu

Özledim, diyememiş de "Göğnüm hep seni arıyor, neredesin sen" demiş. "Bana öldü demeyin, yoruldu gitti deyin" #NeşetErtaş Rahmetle...