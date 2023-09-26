Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş: Babamızın vasiyetini satmadık. Bozkırın Tezenesi ölümünün 11'inci yılında anıldı

Neşet Ertaş, vefatının 11'inci yılında memleketi kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anıldı. O etkinliklerden biri Ertaş'ın yakın dostu, adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel'in katıldığı paneldi. Tokel, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde moderatörlüğünü Hacı Mehmet Duranoğlu’nun yaptığı panelde Neşet Ertaş'ı anlattı.

Bayram Bilge Tokel, sosyal medyada sanatçı hakkında yazılan ve paylaşılan bilgilerin büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu söyledi.

Tokel, "Bir kitapta biri hikâye anlatıyor, kendi kafasından uyduruyor. Sonra bir gazeteci köşesinde kullanıyor. Onu da bir sosyal medya fenomeni alıyor ve hesabında paylaşıyor. Bu yayılıyor gerçek kayboluyor, unutuluyor, asılsız şeyler ortalığı dolduruyor" dedi.

Sanatçının oğlu Hüseyin Ertaş ise, "Neşet Ertaş'ı yaşatalım, unutturmayalım" sözlerine değindi. Hüseyin Ertaş, ortada gerçek ve değerli bir şey varsa halkın bunu bileceğini ve yaşatacağını ifade etti.

Panele katılan bir vatandaşın, Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sinema filmini sorması üzerine Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti: Babamız ömrü boyunca böyle teklifleri kabul etmedi. Biz de onun çocukları olarak o gittikten sonra onun vasiyetini satmadık. Bize de böyle teklifler geldi ama kabul etmedik.

Belgeselde gerçek görüntüsü ve sesi vardı. Kendisi ve dostları anlattı. Hayali olan, yalan dolu, amacı sadece sahiplerinin cebini doldurmak olan bir yapıtın faydası olmadığını o önceden görmüştü. İnsanların cebindeki parasını almak istemeyen, 'Paralı konserler vermiyorum, halka açık konserler veriyorum' diyen bir insan...

Neşet Ertaş'ın hayatından kesitlerin yer aldığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin gösterimi ailesini itirazı üzerine yasaklanmıştı.