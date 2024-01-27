Nesibe Aydın: 78 Galatasaray Çağdaş Faktoring: 83

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ'de oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 83-78 kazandı.
Nesibe Aydın: Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 11, Zec, Cannon 6, Coates 19, İlayda Güner 15, Feride Şevval Akalan 2, Gülşah Duman Bıçakcı 2, Gamze Takmaz
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 16, Vanloo 13, Smith 10, Meltem Yıldızhan 17, McCowan 18, Hines-Allen 8, Büşra Akbaş 1, Sude Yılmaz
1. Periyot: 13-22
Devre: 33-38
3. Periyot: 52-63
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