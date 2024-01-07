Nesli tehlike altındaki Türk semenderi görüldü

Kaynak: İHA
Nesli tehlike altındaki Türk semenderi görüldü
Adıyaman'da nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan Türk semenderi olarak bilinen 'sarı benekli' semender görüldü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde vatandaşlar tarafından Türk semenderi olarak da bilinen 'sarı benekli' semender görüldü.

Sarı benekli semenderler habitat kaybı nedeniyle koruma altında ve nesli tükenme tehlikesinde.

Yağışlı ve sulak yerlerde görülen sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

Sarı benekli semender görüldüğü yerden bir süre sonra uzaklaşarak kayboldu.

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