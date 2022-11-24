24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin’de ölü Caretta caretta sahile vurdu

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olan Caretta carettalar, açık denizde öldükten sonra fırtınayla beraber telef olmuş şekilde denize vurdu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:23
Takip Et

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta carettalar sahile vurdu

Mersin’de ölü Caretta caretta sahile vurdu
+
Aa
-

Doğu Akdeniz’den fırtına ile Mersin’in Erdemli ilçesinde sahile nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü Caretta caretta vurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Halk plajında açık denizde öldükten sonra fırtına ile geldiği değerlendirilen telef olmuş Caretta caretta vurdu. Mersin-Antalya D-400 yolundan geçen vatandaşlar, ölü hayvanı fark ederek durumu muhtar Orhan Çelik'e bildirdi. Bölgeye gelen muhtar Çelik, ilgili kurumlara bilgi verdi. Hayvanın göç sırasında açık denizde iklim değişikliği nedeniyle öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi veren Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, "Sabahleyin bir vatandaşımızın haber vermesi üzerine buraya geldim. Maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. Bölgemizde sıkça bulunan ve buralara yumurtlamak için gelen Caretta carettaların bir tanesinin ölü olarak bulunduğunu gördüm. Zaten bunlar sadece sahilimizde yumurta bırakmak için karaya çıkarlar, onun haricinde günün tamamını denizde geçirirler. Yetkililere bildirdik, birazdan gelip inceleyecekler. 
Yaşının 40 olduğunu tahmin ediyoruz. Maalesef üzücü bir olay" dedi.
Vatandaşların deniz kaplumbağaları konusunda çok duyarlı olduğuna dikkat çeken Çelik, "Özellikle bunların yumurtlama döneminde bulundukları bölgeye kesinlikle denize girmezler, yaklaşmazlar, rahatsız etmezler. Onlar yumurtalarını bıraktıktan sonra zaten terk ederler" diye konuştu.
Öte yandan, zaman zaman deniz suyunun soğuması nedeniyle, göç etmede geç kalan bazı deniz kaplumbağalarının açık denizlerde telef olabildiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
3
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.