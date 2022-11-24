Mersin’de ölü Caretta caretta sahile vurdu

Doğu Akdeniz’den fırtına ile Mersin’in Erdemli ilçesinde sahile nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen ölü Caretta caretta vurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Halk plajında açık denizde öldükten sonra fırtına ile geldiği değerlendirilen telef olmuş Caretta caretta vurdu. Mersin-Antalya D-400 yolundan geçen vatandaşlar, ölü hayvanı fark ederek durumu muhtar Orhan Çelik'e bildirdi. Bölgeye gelen muhtar Çelik, ilgili kurumlara bilgi verdi. Hayvanın göç sırasında açık denizde iklim değişikliği nedeniyle öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili bilgi veren Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik, "Sabahleyin bir vatandaşımızın haber vermesi üzerine buraya geldim. Maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. Bölgemizde sıkça bulunan ve buralara yumurtlamak için gelen Caretta carettaların bir tanesinin ölü olarak bulunduğunu gördüm. Zaten bunlar sadece sahilimizde yumurta bırakmak için karaya çıkarlar, onun haricinde günün tamamını denizde geçirirler. Yetkililere bildirdik, birazdan gelip inceleyecekler.

Yaşının 40 olduğunu tahmin ediyoruz. Maalesef üzücü bir olay" dedi.

Vatandaşların deniz kaplumbağaları konusunda çok duyarlı olduğuna dikkat çeken Çelik, "Özellikle bunların yumurtlama döneminde bulundukları bölgeye kesinlikle denize girmezler, yaklaşmazlar, rahatsız etmezler. Onlar yumurtalarını bıraktıktan sonra zaten terk ederler" diye konuştu.

Öte yandan, zaman zaman deniz suyunun soğuması nedeniyle, göç etmede geç kalan bazı deniz kaplumbağalarının açık denizlerde telef olabildiği öğrenildi.



(Kaynak: İHA)