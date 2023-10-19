Nesli tükenmekte olan vaşak nadir görülen Dağ Keçisini böyle avladı

Tunceli’de nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, nadir görülen bir yaban keçisini avlarken görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Nesli tükenmekte olan vaşak nadir görülen Dağ Keçisini böyle avladı


Tunceli’nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulanan yaban keçisini avlayan ve IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kayalık alanda avladığı yaban keçisini sürükleyerek dereden karşıya geçirmeye çalışan vaşak, yorulunca keçiyi derede bırakarak, uzunca bir süre ormanlık alanda dinlenmeye çekildi. Vaşağın ormanlık alanda bekleyişi kameralar tarafından kayıt altına alındı.

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Vaşağı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, ''Elimize gelen bir görüntü üzerine bölgeye gittik. Dere kenarında ölmüş bir dağ keçisi gördük. Dağ keçisini incelerken yaban hayvanı tarafından öldürüldüğünü fark ettik.

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O esnada karşıdan bir vaşak bizi izliyordu. Vaşağın görüntüsünü aldık. Muhtemelen hayvanı avlayıp dere kenarına götürmüş, yorulduğu için karşıya geçirememiş.

Görüntü aldıktan sonra avladığı hayvanla beslensin diye vaşağı rahat bıraktık. Pülümür ilçesi yaban hayatı açısından zengin.

Bölgede vaşak, Anadolu yaban keçisi popülasyonu zengin. Burada avlanma olmuyor. İnsanların avcılığa karşı tepkisi yüksek” dedi.

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