Neslihan Atagül ihanet iddialarına son noktayı koydu

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Son zamanlarda Neslihan Atagül eşini kendisini aldattığı iddialarıyla sarsılmıştı.

Şimdilerde alyansı çıkardığı konuşulan Neslihan Atagül katıldığı etkinlikte sırt dekolteli elbisesiyle dikkat çeken pozlar verdi.

Mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İddialı tercihiyle konuşulan Atagül, davette yaptığı dansla da dikkatleri üzerine çekti.

Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili, "Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde" dedi.