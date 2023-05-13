Neslihan Atagül oyunculuğa nasıl başladığını anlattı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son dönemde eşi Kadir Doğulu ile rol aldığı "Gecenin Ucunda" dizisiyle izleyiciyle buluşmuştu.

Vogue Türkiye dergisine konuşan oyuncu, kariyerine nasıl başladığını anlattı.

Çekim için fotoğrafçı Emre Ünal'a poz veren oyuncu, "Hep sahnede olmak istediğimi biliyordum. Şarkı söylemek, dans etmek, oyunculuk... Kendimi gösterebileceğim bir meslek seçeceğim belliydi" dedi.

Atagül, “Çocukken bir sürü dizi ve film izliyordum. Beğendiğim şeyler kadar beğenmediklerim de oluyordu. Hatta beğenmediklerim bana rehber oluyordu diyebilirim. Çünkü, ‘Bunlar yapıyorsa ben de çok daha iyisini yapabilirim sanki’ diyordum" ifadelerini kullandı.

"13 yaşıma geldiğimde geç kaldım hissiyle harekete geçmeye karar verdim. Evimizde internet yoktu, biraz da dar gelirli bir aileden geliyorum" diyen Atagül, oyunculuk ajanslarını aramaya çalıştığını anlattı.

Oyuncu, "Bir şekilde bir oyunculuk ajansı bulmam gerekiyor diye düşünüyorum. Bilinmeyen numaralardan bir ajans numarası aldım. Takip ettiğim, gözlemlediğim bir ajans vardı. Orayı aradım. 'Ben oyuncu olmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?' diye sorarak adreslerini aldım. Ve her şey öyle başladı" diyerek kariyerine nasıl adım attığını anlattı.