Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu. 3 aylık hamileydi

2016 yılında dünya evine giren ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, büyük bir heyecanla ilk bebeklerini bekliyor. Çift, bu mutlu haberi alır almaz soluğu Kuşadası'nda alarak güneşli günlerin tadını çıkarmaya başladı.

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Aramızda Kalsın isimli magazin programında yer alan habere göre, 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti kız. Kuşadası'nda tatil yaparken görüntülenen Atagül, siyah bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti. Karnının belirginleştiği görülen ünlü oyuncunun, sosyal medyada yapılan yorumlarda "Tam bir kız annesi olacak" şeklinde yorumlar alması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bir ay önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmıştı. "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadeleriyle hamilelik haberini doğrulamıştı.