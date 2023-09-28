Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamasıyla gündem olan Nesrin Cavadzade ile Kaygılaroğlu'nun samimi halleri dikkat çekmişti. Kaygılaroğlu aşk iddialarına cevap verdi.

Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Nesrin Cavadzade geçtiğimiz aylarda Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü isimlerin samimi halleri dikkat çekmişti.

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Bu görüntülerin ardından Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kaygılaroğlu, önceki gün bir davete katıldı ve hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu.

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Günaydın'da yer alan habere göre; Uraz Kaygılaroğlu "Nesrin benim çok iyi arkadaşım. Aramızda aşk yok" sözleriyle aşk iddialarını yalanladı.

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Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda sokakta arkadaşları ile şarkı söylerken camdan aşağıya bir ev sahibinin su dökmesiyle ilgili de konuştu. Oyuncu, "Haklı bir tepkiydi. Biz de olay yerinden hemen ayrıldık. Gönlümün estiği yerde şarkı söylüyorum" dedi.


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