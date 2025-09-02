Nestlé’de CEO depremi: İlişki ifşa olunca kapının önüne kondu

İsviçreli gıda devi Nestlé, CEO Laurent Freixe’yi derhal görevden aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Freixe’nin kendisine doğrudan bağlı bir çalışanla ilişkiyi açıklamadığı belirtildi. Yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan Freixe, bu sebeple Nestlé’nin iç yönetmeliklerini ihlal etmiş sayıldı. Yönetim kurulu, durumun şirketin davranış kuralları ve iç yönergeleri açısından ciddi bir ihlal oluşturduğunu ifade etti. Şirketten bir sözcü, Freixe’nin herhangi bir tazminat hakkı olmayacağını da duyurdu.

İÇ ARAŞTIRMALAR VE ÖNCEKİ UYARILAR

İsviçre medyasına yansıyan bilgilere göre, Nestlé’nin iç ihbar hattına bahar aylarında bu ilişki ile ilgili bildirim yapıldı. İlk iç soruşturmada somut delil bulunamadı ve Freixe iddiaları reddetti. Ancak, dış denetim ve yeni ihbarlar sonrasında şirket harekete geçti.

YENİ CEO NAVRATİL OLDU

Nestlé yönetim kurulu, Freixe’nin yerine Nespresso’nun başındaki Philipp Navratil’i atadı. İsviçre-Avusturya vatandaşı olan Navratil, 2001’den bu yana Nestlé’de görev yapıyor ve şirketin finansal hedeflerine sadık kalacaklarını açıkladı. Maggi ve KitKat gibi markaların üreticisi Nestlé, Navratil yönetiminde mevcut stratejisini sürdürecek.

PİYASA VE ANALİST TEPKİLERİ

Freixe’nin ani görevden ayrılması, Nestlé’nin yatırımcıları arasında belirsizlik yarattı. UBS analisti Guillaume Delmas, bu değişikliğin kısa vadede şirket hisselerinde dalgalanmaya yol açacağını belirtti. Jefferies analisti David Hayes ise, yeni CEO’nun iç kadrodan atanmasının yatırımcıların aklında “dışarıdan bir lider tercih edilmemesi” sorusunu doğurabileceğini ifade etti. Nestlé, yaklaşık 200 milyar euro piyasa değeriyle hala dünyanın en büyük gıda şirketi konumunda olsa da, hisseleri önceki zirve seviyelerinin oldukça altında seyrediyor.