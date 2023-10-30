Netanyahu ABD’nin 11 Eylül saldırılarını hatırlattı. Ateşkes çağrılarını reddetti

Netanyahu, “ABD, 11 Eylül’den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir. Hamas’ı ortadan kaldıracağım” dedi.

ABD’nin 11 Eylül Saldırılarını Hatırlattı

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Kabine Bakanı Benny Gantz ile Tel Aviv’deki Kirya askeri üssünde basın toplantısı düzenledi. Ateşkes çağrılarına ilişkin ABD’deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatan Netanyahu, “ABD, 11 Eylül’den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir. Ateşkes Hamas’a teslim olmak demektir.” diye konuştu.

Hamas’ın Canlı Kalkan Kullandığını İddia Etti

Netanyahu, Hamas’ın canlı kalkan kullanması yüzünden oluşan sivil kayıplar için ülkesinin suçlandığını vurguladı. Filistinlilere karşı toplu cezalandırma yapıldığı suçlamalarını da reddeden Netanyahu, “Tek bir sivilin ölmesi gerekmiyor” dedi. Netanyahu, Hamas’ın sivillerin güneydeki güvenli bölgeye gitmelerine izin vermediklerini söyledi.

İstifa Etmediğini ve Hamas’ı Ortadan Kaldıracağını Söyledi

Netanyahu, istifa çağrılarına ise “Bunu düşünmüyorum, Hamas’ı ortadan kaldıracağım” ifadelerini kullandı. Netanyahu, sivillerin bölgede olmasına karşın saldırıların devam edeceğini de söyledi.

Gazze’de Kanlı Saldırılar

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava saldırılarına başladı. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Gazze’deki iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.