Netanyahu ABD’ye meydan okudu

İsrail medyasında, ABD’nin Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle, İsrail ordusuna bağlı Netzah Yehuda taburuna yaptırım uygulayacağı haberleri çıkmış, ardından geçtiğimiz hafta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” ifadeleriyle cevap vermişti.

ABD, daha önce İsrail’e yönelik hiçbir yaptırıma imza atmamıştı, dolayısıyla bu karar verilirse, tarihi bir karar olma özelliği taşıyacak.

İsrail ordusu ise, insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlanan Netzah Yehuda taburunun uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD’ye, söz konusu tabur hakkındaki ambargo niyetinden vazgeçmesi için çağrıda bulundu ve dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini ifade etti.

Gallant, “Bütün bir birliği eleştirme girişimleri, İsrail Ordusu’nun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına neden oluyor. Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil” açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail’e yönelik uygulanan tüm ambargoları reddettiğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” ifadesini kaydetti.