Netanyahu ABD’ye meydan okudu

Kaynak: BBC
Netanyahu ABD’ye meydan okudu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail ordusu bünyesinde bulunan bir birliğe verdiği askeri yardımı keseceğine yönelik haberlerin ardından, İsrail’e uygulanacak bütün ambargoları reddedeceğini söyleyerek meydan okudu.

İsrail medyasında, ABD’nin Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri nedeniyle, İsrail ordusuna bağlı Netzah Yehuda taburuna yaptırım uygulayacağı haberleri çıkmış, ardından geçtiğimiz hafta, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konu hakkında kendisine yöneltilen bir soruya, “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” ifadeleriyle cevap vermişti.

hfpb5fj58jveimuzancyvk-1920-80.jpg

ABD, daha önce İsrail’e yönelik hiçbir yaptırıma imza atmamıştı, dolayısıyla bu karar verilirse, tarihi bir karar olma özelliği taşıyacak.

İsrail ordusu ise, insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle suçlanan Netzah Yehuda taburunun uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD’ye, söz konusu tabur hakkındaki ambargo niyetinden vazgeçmesi için çağrıda bulundu ve dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini ifade etti.

ekran-goruntusu-2024-04-22-095808.pngGallant, “Bütün bir birliği eleştirme girişimleri, İsrail Ordusu’nun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına neden oluyor. Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil” açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İsrail’e yönelik uygulanan tüm ambargoları reddettiğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” ifadesini kaydetti.

likud-holds-pic.jpg

Son Haberler
Kalp hastalıklarına şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Kalp hastalıklarına şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı
Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı Gündem
Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı
Erdoğan Irak'a hareket etti Gündem
Erdoğan Irak'a hareket etti
Kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrildi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan selüloz yüklü tır devrildi
Türkiye kupasında yarı final maçları başlıyor Spor
Türkiye kupasında yarı final maçları başlıyor
Kağıt bardakta kura çekimi ile seçim sonucu belirlendi! Konu YSK’ya taşındı Yerel Haberler
Kağıt bardakta kura çekimi ile seçim sonucu belirlendi! Konu YSK’ya taşındı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı