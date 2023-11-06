Netanyahu ateşkes için tek şartını açıkladı

HAMAS ile İsrail arasında devam eden savaşta iki tarafın da kayıpları giderek büyüyor. Çatışmalardan en çok sivil halk etkilenirken, özellikle İsrail hastane, okul ve cami gibi yerleri hedef alarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.

ATEŞKES İÇİN TEK ŞART

Savaşın genişleyip genişlemeyeceği merak edilirken, ateşkes çağrıları da devam ederken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise tek bir şartla ateşkes ilan edebileceğini bildirdi.

Daha önceki açıklamalarında ateşkes taraftarı olmadıklarını dile getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söylem değiştirdi.

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.