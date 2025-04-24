Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mayıs ayında Azerbaycan’ı ziyaret ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Azerbaycan temasları kapsamında Netanyahu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

Görüşmede, İbrahim Anlaşmaları’nın yanı sıra Azerbaycan’ın arabuluculuğunda yürütülen Türkiye-İsrail arasındaki Suriye görüşmeleri de ele alınacak. Ayrıca, Azerbaycan’ın İbrahim Anlaşmaları çerçevesine ve çeşitli girişimlere resmi olarak dahil olması ile iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının da masada olması bekleniyor.

Aliyev, Nisan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile aynı gün görüşmeler yapmıştı.

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Netanyahu Azerbaycan yolcusu: Aliyev ile kritik görüşme
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