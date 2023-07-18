Netanyahu, Biden'a yerleşim inşaatlarının durdurulması sözü vermedi

Netanyahu'nun bu açıklamasıyla birlikte, yerleşim inşaatlarının devam edeceği vurgulanmıştır. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu hükümetinin son 7 ay içinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerine 13 bin konutun daha inşa edilmesine onay verdiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun böyle bir vaatte bulunmadığı ve yerleşim yerlerindeki inşaatların durmadığı ve durmayacağı ifade edildi.

Netanyahu ile Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İsrail'deki tartışmalı yargı reformu ve yasa dışı yerleşim birimlerindeki artış gibi konular ele alınmıştı. Ancak İbranice yayın yapan "Walla News" haber sitesi, Netanyahu'nun bu görüşmede Yahudi yerleşim birimlerindeki inşaatın 2023'ün sonuna kadar durdurulması konusunda söz verdiğini iddia etmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci bulunmaktadır. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul edilmektedir.