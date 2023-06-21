Netanyahu: Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda. Burada da bu böyle olacak” dedi.

Netanyahu: Bize zarar veren ya hapiste ya da mezarda

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde düzenlenen ve 4 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Bize zarar veren ya hapiste ya da mezardadır. Burada da bu böyle olacak. Tüm seçenekler masada. Terörle tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz ve yeneceğiz” dedi.

İKİNCİ SALDIRGAN DA VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli ölmüş, 4 İsrailli de yaralanmıştı. Filistinli olduğu açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis güçleri, ikinci bir saldırganı Filistin'in Tubas kasabası yakınlarında vurarak etkisiz hale getirdi.

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 kişinin büyük ihtimalle Hamas'la bağlantılı olduğunu söyledi.

Öte yandan İsrail güçlerinin dün Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı.

(İHA)

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