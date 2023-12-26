Netanyahu Gazze’nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 80 gündür devam ettiriyor.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan İsrail askerlerini ziyaret etti.

Netanyahu yaptığı açıklamada, “Size söyleyeceğim iki şey var: Birincisi güvenliğinizi ve hayatlarınızı korumak için her şeyi yapacağız. Bu görevi tamamlamak istiyoruz ama sizi mümkün olduğunca korumak da istiyoruz. İkinci olarak, durmayacağız. Bu sonuna kadar devam edecek” dedi.

Netanyahu İsrail'in önümüzdeki günlerde Hamas'a karşı mücadelesinin şiddetini daha da artıracağını söyledi.

Netanyahu'nun açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yoğunluğunu azaltması gerektiğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Bu arada İsrail, Pazar akşamından başlayarak Gazze'ye en şiddetli hava saldırılarından birini düzenledi.

Hamas'ın siyasi kanadı tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 78 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.