Netanyahu için çember daralıyor

Gazze’ye yönelik askeri operasyonları artıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem içeride hem de dışarıda artan baskılarla karşı karşıya. Gazze’de süren hava saldırıları, tank harekâtları ve yeni tahliye emirleri, aylardır yıkım, açlık ve kaçışla karşı karşıya kalan sivil halkı daha da çaresizliğe sürüklüyor.

Reuters’in aktardığına göre, İsrail içinde binlerce kişi, savaşın gidişatına ve Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla kurduğu ittifaka karşı protestolar düzenliyor. Uluslararası düzeyde ise müttefik ülkeler, Netanyahu’nun politikalarını daha yüksek sesle eleştirmeye başladı.

Wieland Schneider’in Avusturya'da neşredilen Die Presse gazetesinde kaleme aldığı haberde, uzun süreli askeri operasyonun ve özellikle de "kitlesel yerinden etmelerin", yalnızca Gazze halkı için değil, İsrail için de büyük bir felaket olacağı vurgulanıyor.

Çözüm sürecinde Arap ülkelerinin aktif rol üstlenmesi gerektiği belirtilirken, Netanyahu’nun bu tutumu sürdürmesi hâlinde İsrail’in uluslararası arenada yalnızlaşabileceği uyarısı yapıldı.