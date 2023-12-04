Netanyahu ile Gallant arasındaki gerginlik artıyor

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarının Savunma Bakanı Yoav Gallant ile arasındaki eski anlaşmazlıkları daha da derinleştiğini yazdı.

KAYNAK: AA
Netanyahu ile Gallant arasındaki gerginlik artıyor

Maariv gazetesinin, Savunma Bakanı Gallant'ın dün Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini reddetmesini, "tercihini yaptı" başlığıyla duyurduğu haberinde, ikili arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği yorumu yapıldı.

Haberde, Gallant'ın ortak basın toplantısı teklifini reddetmesinin gerekçe olarak, "Netanyahu'nun savaş kabinesi üyelerini Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasındaki başarıya ortak etmeyi tercih etmemesi" gösterildi.

Savunma Bakanlığı basın ofisinin Gallant'ın söz konusu basın toplantısına davet edilmediği yönündeki açıklamalarına yer verilen haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Savunma Bakanlığı ofislerinin farklı yöndeki açıklamalarına ve iki kurum arasındaki anlaşmazlığa vurgu yapıldı.

"İSTİHBARAT BAŞARISIZ OLDU"

Öte yandan, Netanyahu'nun ekim ayında X sosyal medya platformunda yaptığı, "ordunun Hamas'ın saldırısına ilişkin istihbaratın öngörüsünde başarısız olduğuna" içerikli paylaşımını daha sonra silmesi, Savunma Bakanı Gallant ile aralarındaki gerginliğin ve anlaşmazlığın güçlü bir işaret olarak yorumlandı.

İsrailli gazete, Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasındaki anlaşmazlığın ilk olarak "yargı reformu" adıyla bilinen hükümet programının sunulması ve kabulü sürecinde patlak verdiğini, Gallant'ın ülkede büyük gösterilere sebep olan reform paketine karşı olduğu Netanyahu'ya yakın çevrelerce dile getirilmişti.

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