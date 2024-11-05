Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Gallant’ı görevinden aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, görevine son verdiği Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı getirmesi bekleniyor.

The Jerusalem Post'un aktardığı habere göre Netanyahu açıklamasında, "İsrail'in başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve bizi kesin bir zaferle önde götürmektir" dedi.

"SON GÜNLERDE SAVUNMA BAKANI İLE ARAMDAKİ GÜVEN AZALDI"

Netanyahu savaş zamanlarında başbakan ile savunma bakanı arasında tam bir güven olmasının çok önemli olduğunu söyleyerek "Ne yazık ki, başlangıçta bu güveni tesis ettik ve kampanyanın ilk aylarında birçok başarı elde ettik, ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki güven azalmıştır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Kampanyanın yönetimi konusunda Galant ile benim aramda ciddi farklılıklar ortaya çıktı. Bu anlaşmazlıklar, hem hükümet hem de kabine kararlarıyla çelişen açıklamalar ve eylemlerle birlikte geldi. Bu boşlukları kapatmak için tekrar tekrar çaba sarf ettim halde giderek büyüdü. Bu sorunlar, kabul edilemez bir şekilde kamuoyuna da yansımış durumda. Daha da kötüsü, düşmanlarımız tarafından duyuldu ve bu durumdan memnun oldular" dedi.