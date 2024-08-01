Netanyahu köşeye sıkıştı. Avustralyalı kumarhane sahibinden aldığı rüşvetler ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında açılan rüşvet soruşturması nedeniyle köşeye sıkıştı. Netanyahu’nun Avustralyalı kumarhane sahibi milyarder James Packer ve milyarder iş adamı Arnon Milchan’da yıllardır ailesine puro ve şampanya sevkiyatları, pahalı mücevherler, lüks kıyafetler, Kayserya'da bir villa ve Tel Aviv'de bir süit kullanımı ve bir şefin yemekleri şeklinde rüşvet aldığı iddia ediliyordu.

İsrail’de Netanyahu’ya muhalif basında çıkan haberlere göre, Netanyahu’nun aldığı rüşvetin toplam değeri 6 milyar lirayı buldu.

Çıkan haberlere göre Netanyahu’ya rüşvet vermekle suçlanan kumarhane sahibi Packer, savcılığın tanık listesinde yer almasına rağmen kürsüye çıkarmayı başaramadı. Packer’ın soruşturmanın başından bu yana İsrail’e gelmekten kaçındığı belirtilirken, adli makamları Avustralyalı milyarderle temas kurmakta zorlandığı öğrenildi.

SKANDALI MİLYARDERİN ÇALIŞANI ORTAYA ÇIKARDI

Netanyahu ailesi ile milyarderin arasındaki ilişki, Packer'ın İsrail'deki ev çalışanlarının ifadeleriyle ortaya çıktı. Netanyahuların Packer'ın misafirperverliğinden nasıl faydalandıklarını, mülkünü ve çalışanlarını nasıl kullandıklarını ve puro kutuları ve şampanya kasaları talep ettiklerini ve Packer'ın özel aşçısının bir keresinde Netanyahu ailesi için aynı yemeği, üç kez pişirmeye zorlandığı bu ifadelerde yer aldı.

OĞLUNUN LÜKS OTEL PARASINI ÖDEMİŞ

Duruşmada çıkan bir başka ayrıntı ise, Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu ile ilgili. Haber sitesindeki habere göre; “Packer'ın Tel Aviv'de kaldığı süre boyunca Yair Netanyahu'ya tahsis ettiği Royal Beach otelindeki süitin maliyetinin, günlüğü 7,338 (günlüğü yaklaşık 65 bin TL) şekelden aylık 11,300 doları (Yaklaşık 365 bin TL) bulduğu ortaya çıktı”.

ABD GEZİSİ SIRASINDA GİZLİCE BULUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Avustralya basınına yansıyan habere göre Netanyahu ile Packer, ABD’de bir araya geldi. Görüşmede Netanyahu’nun eşi Sara ve en büyük oğlu Yair de yer aldı. . Netanyahu’nun Kongre’ de yaptığı konuşmanın ardından samimi bir yemek yedikleri ortaya çıktı. Avustralyalı milyarder çıkan görüşme haberlerini doğruladı.