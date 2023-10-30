Netanyahu Tevrat'tan alıntılar yaparak ne mesaj veriyor. İsrailli analist açıkladı

Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Tevrat'tan çokça alıntı yapmasının ne mesajlar verdiğini İsrailli analist Haham Elhanan Miller açıkladı.

KAYNAK: AA
Netanyahu Tevrat'tan alıntılar yaparak ne mesaj veriyor. İsrailli analist açıkladı

Laik görüşlü olmasıyla tanınan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

Netanyahu, 28 Ekim akşamı düzenlediği basın toplantısında, "orduların selameti için dua ettiğini; Allah'tan onların önünde düşmanlarını hezimete uğratmasını, düşmanların teslim olmasını, onları kurtuluş ve zaferle taçlandırmasını dilediğini" söyledi.

Konuşmasında Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." (17:25) bölümünden alıntı yapan Netanyahu, "Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz." dedi.

Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında, yine Tevrat'tan alıntı yaparak "kehanet" söylemine yer verdi.

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenerek, "Ortak gücümüz ile haklılığımızı ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz." diyen Netanyahu, Tevrat'ın "Yeşaya" kitabından şu alıntıyı (60:18) yaptı:

Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin.

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez" ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirdi.

Olayların patlak verdiği 7 Ekim'deki konuşmasında da Netanyahu, "İsrail halkının kahramanlarının yolunda ilerlediğinizi unutmayın; Yeşu, Yahuda Makkabi, 5708 yılı (İbrani takvimininin miladi karşılığı olarak 1948 yılı) ile tüm İsrail savaşlarının kahramanlarının yolu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca konuşmalarında "iyilik kötülüğe galip gelir, ışık karanlığa galip gelir" ve "Yaşasın İsrail halkı!" ifadelerini de kullanıyor.

netanyahu.jpg
netanyahu.jpg

“BU BİR HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMASI"

İsrailli sol görüşlü aktivist ve analist Haham Elhanan Miller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de liderlerin savaş dönemlerinde Tevrat'tan alıntı yapmasının normal ve alışılmış bir durum olduğunu belirtti.

Daha önceki savaşlarda komutanların söylemlerinde Tevrat'tan ve dini metinlerden alıntılar yaptıklarına işaret eden Miller, "Bu durum, Netanyahu'nun konuşmalarında da tekrarlandı. Bu ise alışılmadık bir durum ve kısmen İsrail'deki sağcı ve dindar tabana hitap ediyor." dedi.

Miller, Netanyahu'nun Tevrat'tan alıntılar yapmasının aynı zamanda bir tür halkla ilişkiler çalışması olduğunu; insanlara inançlı ve kararlı olduğunu göstermek istediğini söyledi.

Ancak bunun sergilenen oyunun bir parçası olduğu görüşünü dile getiren Miller, "Netanyahu takıntılı biri, şu anda her şeyden daha çok halkla ilişkilerle meşgul. Konuşmalarında tüm medya araçlarını kullandığı için de bu konuda yaptığı şey şaşırtıcı değil." diye konuştu.

İsrail'de pek çok kişinin Hamas'ın 7 Ekim saldırılarındaki güvenlik zafiyetinden Başbakan Netanyahu'yu sorumlu tuttuğu, Başbakan'ın ise bu konuda suçu güvenlik ve istihbarat kurumlarına atmaya çalıştığı ancak Netanyahu'nun siyasi geleceğinin sallantıda olduğu yorumları yapılıyor.

İlgili Haberler
İsrail Hamas’ın saldırısını ‘Tatbikat’ sandı. New York Times açıkladı
İsrail askerlerinden TRT muhabirine canlı yayında müdahale
ABD ile İsrail görüştü. Biden Netanyahu'dan 'derhal' diyerek talep etti
İsrail'de devlet ile ordunun arası açıldı. Netanyahu istihbarat ve orduyu suçladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak Ekonomi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak
Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti Dünya
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti Gündem
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu Spor
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu Gündem
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı Dünya
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı