Netanyahu, Ürdün sınırına duvar inşa edeceklerini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Netanyahu, Ürdün sınırına duvar inşa edeceklerini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'den silah ve insan kaçakçılığını engellemek amacıyla sınırda bir duvar inşa etmeyi planladığını duyurdu.

8 Eylül'de Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Netanyahu, Ürdün ile doğu sınırlarının güvenliğini artırmak için bu adımı attıklarını belirtti.

Netanyahu, Ürdün üzerinden Batı Şeria ve İsrail'in kentlerine yönelik silah ve insan kaçakçılığının arttığını savunarak, bu faaliyetlerin önlenmesi için komşularıyla işbirliği yapacaklarını ifade etti. "Burada kaçakçılık girişimlerine karşı sağlam bir duvar inşa edeceğiz ve bunu komşularımızla koordineli olarak yapıyoruz," dedi.

İsrail ile Ürdün arasında 1994 yılında imzalanan "Vadi Araba Anlaşması" barış anlaşmasının ardından bu adım, iki ülke arasındaki sınır güvenliği meselelerini tekrar gündeme getirdi. Ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, İran Devrim Muhafızlarının Ürdün üzerinden Batı Şeria'ya silah ve para kaçırdığına yönelik iddiaları üzerine Ürdün sınırına hızlı bir şekilde duvar inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise bu iddiaları reddederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

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