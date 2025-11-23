İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, cuma günü X hesabından sosyalist yayın organı Jacobin'in bir makalesini paylaştı. Makalede çocuk istismarı ve fuhuş ağı oluşturma suçlarından yargılanırken 2019 yılında ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail istihbaratı için çalıştığı iddiasına yer veriliyor.

Netanyahu'nun paylaştığı makale, "Jeffrey Epstein'in İsrail seçimlerine müdahale ettiği iddia edildi" başlığını taşıyordu. İsrail başbakanı da makaleyi yorum herhangi bir yorum yapmadan paylaştı.

İsrail başbakanının bu paylaşımı, Epstein'ın 2019'daki İsrail parlamento seçimleri sırasında eski İsrail başbakanı Ehud Barak'a danışmanlık yaptığını iddia ettiği kısa mesajların bildirildiği makalede yer alması nedeniyle yaptığı düşünülüyor. Yakın zamanda sızdırılan e-postalarında Epstein'in eski İsrail Başbakanı Barak ile olan bağı ilgi çekmişti. Bu mailler, iki ismin Barak'ın kamuoyuna açıkladığından çok daha yakın olduğunu gözler önüne serdi.

Netanyahu ve Barak arasındaki gergin iletişimin de bu paylaşımda rolü var. Barak herçen gün Netanyahu ve yönetimini çok daha fazla eleştirmeye başladı. Eski başbakan Netanyahu için "demokrasiye tehdit" yorumunu yapıyor.