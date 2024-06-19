Netanyahu'dan muhaliflere iç savaş tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana ölen askerleri anma törenine katıldı ve törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KARDEŞLER ARASINDA İÇ SAVAŞ ÇIKMAMALIDIR''

Düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterileri hakkında konuşan Netanyahu, "Kardeşler arasında iç savaş çıkmamalıdır. Bölünme zayıflıktır, birlik ise zaferin şartıdır." ifadesini kullandı ve birçok cephede savaştıklarını ifade etti.

Netanyahu, “Güneyde Hamas'ı ortadan kaldırana ve tüm rehineleri geri alana kadar, kuzeyde halkımız evlerine güvenle dönene kadar. Doğuda İran'ın bizi çembere almasını ve nükleer silah elde etmesini engellemek için uğraşıyoruz." dedi.