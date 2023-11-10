Netanyahu'nun reddettiği esir takası planı ortaya çıktı. İngilizler açıkladı

İngiliz gazetesi The Guardian, Hamas'ın bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 5 günlük ateşkes istediğini ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu anlaşmayı reddettiğini iddia etti.

Netanyahu'nun reddettiği esir takası planı ortaya çıktı. İngilizler açıkladı

İngiliz basının önde gelen gazetelerinden The Guardian, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun abluka altındaki Gazze'de 5 günlük ateşkes karşılığında bazı rehinelerin serbest bırakılması teklifini reddettiğini öne sürdü.

The Guardian'da yer alan habere göre, müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Başbakan Netanyahu 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonunun hemen ardından yapılan görüşmelerde anlaşmayı açıkça reddetti.

The Guardian'ın haberindeki kaynaklara göre, İsrail'in 27 Ekim'de kara harekatını başlatmasının ardından müzakereler devam etti, ancak Başbakan Netanyahu rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes yapılmasını içeren önerilere karşı sert bir tavır aldı.

İSRAİL TEKLİFİ REDDETTİ

İsrail, kara operasyonları başlamadan önce yapılan müzakerelerde çok daha fazla sayıda rehinenin serbest bırakılmasını teklif etti. Hamas ise, Gazze'de rehin tutulan yabancı ülke vatandaşının serbest bırakılmasını önerdi.

Masadaki taslak anlaşma, 5 günlük ateşkes karşılığında çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastaların serbest bırakılmasını içerdi. Ancak, İsrail bu teklifi reddetti ve Gazze'ye kara operasyonu düzenleyerek reddettiğini açıkladı.

İsrail'in kara harekatının ardından yavaşlayan görüşmelerde başlıca tartışma konusu, Gazze'de tutulan her bir kişinin adı ve diğer bilgilerinin olduğu ayrıntılı tam liste talep etmesi oldu. İsrail, bu listeyi almadan saldırılara son vermek istemedi. Hamas ise çatışmalara ara verilmeden böyle bir liste sunamayacağını bildirdi.

240 rehinenin Gazze'nin farklı yerlerinde farklı gruplarca tutulduğu tahmin edilirken, Hamas'ın bu yanıtının kendilerinin de kaç kişinin nerede rehin tutulduğunu ya da kaç kişinin saldırılardan kurtulduğunu kesin olarak bilmediğini gösterdi.

Hamas esasında ilk önce rehineler karşılığında esir takası, yakıt ve diğer malzemeleri talep etmişti. Ardından bu talepler, İsrail'in yoğun hava saldırılarının durdurulması talebi için bir kenara bırakıldı.

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