Netanyahu'nun uçağını kaçırdılar!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçağının İsrail’den Yunanistan’a uçması, FlightRadar24 açık kaynak sitesine yansıdı.

Bu hamle, İran’dan gelebilecek olası saldırılara karşı bir önlem olarak görülüyor. Ancak İsrail hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

NETANYAHU'NUN UÇAKTA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

"Siyon'un Kanatları" isimli Başkanlık uçağının rötarsız bir şekilde Tel-Aviv'den, Atina'ya uçtuğu görülüyor. Netanyahu'nun henüz uçakta olup olmadığı bilinmiyor.

Netanyahu’nun Avrupa Birliği üyesi ve İsrail’le tarihsel bağlara sahip Yunanistan’ı olası bir kaçış noktası olarak belirlemesi dikkat çekti. İsrail, daha önce Yunanistan'a füze savunma sistemleri satmış ve kendisine ait Demir Kubbe sisteminin tedariğini sağlamıştı.