Netanyahu’ya ateşkes tehdidi

İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümetindeki iki aşırı sağcı bakan, Hamas ile kalıcı bir ateşkesin kabul edilmesi durumunda koalisyondan ayrılacakları tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Hamas’a kalıcı ateşkes için üç aşamalı bir plan önerdiğini açıkladı.

Ancak, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas yok edilmeden herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceklerini belirttiler.

Ben-Gvir, böyle bir anlaşmanın “terörizm için zafer” anlamına geleceğini savundu.

Parlamentoda 13 sandalyesi olan bu iki liderin desteği, Netanyahu’nun hükümet çoğunluğunu sağlaması için gerekli. Muhalif siyasetçilerden Yair Lapid ise, ateşkes planına destek olabileceklerini belirtti.

Lapid, rehine anlaşmasının imzalanması karşısında hükümete güven oyu desteği vereceklerini ifade etti.

Biden, Beyaz Saray’daki açıklamasında ateşkesin üç aşamalı olduğunu belirtti. İlk aşamada, altı hafta sürecek bu süreçte, İsrail güçlerinin Gazze’nin nüfus barındıran tüm alanlarından çekilmesi, kadın, yaşlı ve yaralı rehinelerin serbest bırakılması yer alıyor. Karşılığında yüzlerce Filistinli mahkum serbest bırakılacak ve Gazze’ye insani yardım miktarı artacak.

İkinci aşamada, tüm sağ rehinelerin geri dönmesi ve geçici ateşkesin kalıcı olarak devreye girmesi planlanıyor. Son aşamada ise, daimi olarak tüm düşmanca faaliyetlerin sona erdirilmesi hedefleniyor. Biden, Gazze’ye her gün yardım malzemesiyle dolu 600 kamyonun gireceğini ve bu yardımların güvenli ve etkin bir şekilde dağıtılabileceğini söyledi.