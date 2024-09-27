Netanyahu'ya BM kürsüsünde protesto. Türk heyeti ve bazı ülke temsilcileri salonu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu.

BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETMİŞTİ

New York'ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Manhattan'da kaldığı otelin çevresinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.

New York’ta binlerce kişi Netanyahu’yu protesto etti

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New York Polis Departmanı (NYPD), Netanyahu'nun kaldığı otele göstericilerin yaklaşmasını engellemek için üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Polis, Manhattan'daki birçok sokağı trafiğe kapatırken, Grand Central tren istasyonundan yürüyüşe başlayan göstericiler Netanyahu'nun kaldığı otele doğru ilerledi.

Öğle saatlerinde barışçıl şekilde başlayan gösterilerde, akşam saatlerinde protestocuların otele yaklaşması üzerine polis sert müdahalede bulundu. Polisin talimatlarına uymayan çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Barış için Yahudilerin Sesi grubunun da katıldığı gösteride protestocular, "Rehineleri eve getir" ve "Savaşı bitir" yazılı pankartlar taşıdı.