Netanyahu'yu 'ayaklanma korkusu' sardı. Koltuğu hiç bu kadar sallanmamıştı

İsrail'de Yedioth Ahronoth'un yayınladığı haberde, Netanyahu'ya yakın kişilerin, Likud üyeleri arasında artan hayal kırıklığının muhalefet partileriyle Başbakanı devirmek için ortak eyleme dönüşmesinden endişe duydukları belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun "kontrol mücadelesi kapsamında zorunlu olmayan bakanlıkları kapatma bahanesiyle Norveç yasalarına göre istifa eden bakanları yeniden göreve getirmeye çalıştığı" belirtildi.

İsrail'de geçerli olan "Norveç yasasına" göre bakan olan bir milletvekili, parlamentodaki koltuğunu üyesi olduğu partiden seçime katılan ve kazanamayan bir kişiye devrediyor.

"DEVRİM OLABİLİR" ENDİŞESİ

İsrail gazetesinin haberinde, "Netanyahu'ya yakın çevrelerin, Likud'da bir ayaklanma ve parlamentodaki muhalif gruplarla birlikte Başbakanı devirmeye yönelik ortak bir hareketle ilgili endişelerini açıkça dile getirdiği" vurgulandı.

Haberde, "Likud üyelerinin özelde partinin, genel olarak da hükümet koalisyonunun çalışmalarına yönelik eleştirileri ve Netanyahu'ya karşı hamle yapma girişimlerinin arttığı" belirtildi.

Haberde ana muhalefet lideri Yair Lapid'in açıklamalarına yer verilirken Lapid, "İsrail'in farklı bir hükümete ve farklı bir Başbakana ihtiyacı var" sözleri hatırlatıldı.

İsrail'de son dönemde yapılan araştırmalar Likud'a verilen halk desteğinin azaldığını gösterirken, İsrailli uzmanlar bunu Netanyahu'ya yönelik memnuniyetsizliğe bağlıyor.

NE OLMUŞTU?

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Lapid, İsrail'de yeni bir hükümete ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullanmıştı

İsrail'de Netanyahu'ya destek giderek azalırken, ülkede sokak protestolarına konu olan erken seçim seçeneği de tartışılmaya başlandı.

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından erken seçimlerin ve diğer görüşmelerin ertelenmesini savunarak koltuğunu korumaya çalışıyor.

Ancak Netanyahu koltuğunu bırakmamakta kararlı olduğu izlenimini verse de kamuoyu yoklamalarına göre İsrail Başbakanı'na verilen destek yüzde 15'e düştü.