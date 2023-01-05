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Netflix bu cihazlarda TV’den içerik izlemeye izin vermeyecek

Netflix , iOS 16 çalıştıran cihazlarda HDMI desteklemeyecek. İşte detaylar…

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:32
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Netflix bu cihazlarda TV’den içerik izlemeye izin vermeyecek

Netflix bu cihazlarda TV’den içerik izlemeye izin vermeyecek
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Akış platformları artık iOS 16 çalıştırılan cihazlarda HDMI adaptörüyle desteği engelleyecek.

iOS 16 çıktıktan sonra bazı iPhone kullanıcıları artık TV üzerinden HDMI adaptörüyle Netflix, Amazon Prime gibi akış uygulamalarını çalıştıramadıklarını paylaşmaya başladı. Son olarak bir Reddit kullanıcısının yaptığı paylaşım sayesinde bunun nedeni belli oldu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Netflix Destek ekibiyle iletişim kuran Reddit kullanıcısı, artık iOS 16 çalıştıran bir telefonda HDMI bağlantısı kurarak TV’den içerik izlemenin mümkün olmadığını ve ilerleyen zamanlarda bu durumda herhangi bir değişiklik olmayacağını öğrendi.

Reddit kullanıcısı bunun üzerinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Az önce Netflix desteğiyle iOS 16’dan sonra çalışmayan HDMI hakkında konuştum. Artık HDMI’yı desteklememe kararı aldıklarını söylediler. Uzakta yaşayan ve hatta şehrin sadece 12 mil dışında yaşayan ama interneti olmayan bizler için bu içerik izleme şeklimdi.

Bu durum sadece Netflix değil, Amazon Prime ve HBO Max gibi diğer bütün akış platformları için geçerli oldu. Fakat bu durum yeni değil, iOS 16 çıkar çıkmaz kullanıcılar artık akış platformlarınının HDMI desteğiyle TV’ye içerik yükleyemeyecekleri açıklanmıştı. iOS 16’nın yaygınlaşması ve kullanımının artmasıyla ise bu durum ortaya çıktı.

Apple, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat Netflix Destek ekibi ek olarak konuyla ilgili şunları da söyledi:

Akış hizmetlerden birindeki bir filmi veya TV şovunu Apple TV 2 veya Apple TV 3’te AirPlay ile oynatmaya çalışırsanız, size belirsiz bir hata mesajı sunulur: “Bu içerik yüklenirken bir hata oluştu. Daha sonra tekrar deneyin.” Bir iOS 15.7 aygıtıyla test edilen AirPlay, DRM ile kısıtlanmış içerikle bile Apple TV 2 ve Apple TV 3 ile çalışmaya devam eder.

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