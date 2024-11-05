Netflix ofislerine şok baskın: Vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor

Fransa ve Hollanda, Netflix'in Paris ve Amsterdam ofislerinde vergi dolandırıcılığıyla ilgili soruşturma başlattı. Fransa'nın ulusal mali savcılığından (PNF) alınan bilgilere göre, bu baskınlar Salı sabahı gerçekleştirildi. İki ülkenin yetkilileri, 2022 yılının Kasım ayında açılan soruşturma kapsamında iş birliği yapıyordu. Netflix, baskınlarla ilgili henüz herhangi bir özel açıklama yapmazken, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde vergi yasalarına uyduğunu belirtiyor.

Amsterdam ofisi, Netflix'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlarının merkezi konumunda. Fransa'daki soruşturma, PNF tarafından yürütülüyor. PNF, yüksek profilli beyaz yakalı suçlara yönelik araştırmalar için oluşturulmuş özel bir birimdir. Soruşturmanın, "ciddi vergi dolandırıcılığını ve kayıtdışı çalışmayı örtbas etme" şüpheleriyle ilgili olduğu ifade edildi. Şirket, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait vergi beyannameleri açısından da inceleniyor.

Hollanda'daki yetkililerin eş zamanlı aramalar gerçekleştirdiği belirtilirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin "birçok ay" boyunca sürdüğü vurgulandı. Geçtiğimiz yıl, Fransız medya organı La Lettre, Netflix'in Fransa'daki vergi ödemelerini 2021 yılına kadar nasıl minimize ettiğini duyurmuştu. Şirket, Fransa'da elde ettiği cirosunu Hollanda'ya bildirmişti. Bu uygulamayı terk ettikten sonra, La Lettre'in raporuna göre, Netflix'in Fransa'daki yıllık bildirilen cirosu 2020 yılında 47.1 milyon eurodan 2021 yılında 1.2 milyar euroya fırladı.

Soruşturma, Netflix'in 2021 sonrasındaki faaliyetlerini de kapsamaktadır. Araştırmacılar, şirketin bu tarihten sonra karını minimize etmeye devam edip etmediğini belirlemeye çalışıyor. Netflix, 10 yılı aşkın bir süre önce Fransa'ya giriş yaptı ve 2020 yılında Paris ofisini açtı. Fransa'da yaklaşık 10 milyon aboneye sahip olduğu bildirilmektedir.

Baskınlar, Netflix'in Avrupa'daki operasyonlarının geleceğini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şirketin mali uygulamaları ve vergi yükümlülükleri, hem Fransız hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, bu tür baskınların artışı, büyük teknoloji firmalarının vergi politikalarına yönelik eleştirilerin de bir yansıması olarak yorumlanıyor. Netflix'in, bu soruşturmaya nasıl yanıt vereceği ve mevcut vergi yasaları ile uyumlu kalıp kalmayacağı ise merak konusu.