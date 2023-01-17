Netflix'e dev zam

Amerika'daki Kalifornia merkezli teknoloji ve dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptığını duyurdu. Abonelik ücretlerindeki paket fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığı aktarıldı.

NETFLİX'İN ZAMLI FİYATLARI

Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Netflix yaptığı ilk zamla bu fiyatları değiştirerek Temel plan 37,99 TL, Standart plan 57,99 TL, Özel plan ise 77,99 TL yaptı.. İkinci zamla ise paketlerin fiiyatı güncellendi ve Temel plan 45,99 TL, Standart plan 69,99 TL, Özel plan ise tam 93,99 TL oldu.

BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ZAM

Netflix fiyatlarına 10 ayda üçüncü zam yapıldı. Bugün dizi film izleme platformu yeniden paket fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Artık Temel plan için aylık 63,99 TL, Standart plan için aylık 97,99 TL, Özel plan içinse aylık tam 130,99 TL verilmesi gerekiyor.

YENİ ÜYELER YENİ ÜCRETLERLE KAYIT OLACAK

Zam hakkında Netflix'ten gelen ilk açıklama ise standart bilgilendirme mesajı oldu. Yeni üyeler için de şu ifadeleri kullandı:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.”