Netflix şifre paylaşımını nasıl engelleyecek

Dizi film izleme platformu olan Netflix yaklaşık 100 bin kişinin başkalarının şifrelerini kullanarak içerikleri izlediğini tespit ettiğini duyurdu. Harekete geçen Netflix 2023’ten itibaren yeni hesaplar oluşturmaya teşvik etme umuduyla şifre paylaşımına karşı sert önlemler almayı planladığını ifade etti.

Netflix, bir süredir kullanıcılarının şifre paylaşmalarının önüne geçmek adına çeşitli yollar deniyor. Bu süreçte uygulama içeriklere ‘izleme miktarı kadar para ödeme’ seçeneğini de sundu. Netflix böylece abonelerin şifre paylaştıkları kişiler tarafından oluşturulacak ekstra ücreti ödemekten kaçınmalarını öngörüyor. Ancak bu sistemden uygulamanın arayüzünü daha karmaşık hale getireceği gerekçesi ile şimdilik uzak duruluyor.

2023 yılında Netflix şifre paylaşımı konusunda yeni önlemler aldığını açıkladı. Netflix'in hesapların yalnızca birlikte yaşayanlar tarafından paylaşılabileceğini ve kullanıcıların IP adreslerini, cihaz kimliklerini ve hesap etkinliklerini izleyerek kuralları uygulayacağını söylemiş olduğu biliniyordu.