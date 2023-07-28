Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10

Netflix’te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan en çok izlenenler listesi yayınlandı. Zirvedeki Türk yapımlar dikkat çekti.

Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: İşte Top 10

Netflix, 2020 yılından bu yana en çok izlenen yapımları paylaşıyor.

Geçen hafta boyunca (17 - 23 Temmuz) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "The Witcher" dizisi, film kategorisinde ise "Aşk Taktikleri 2" zirvede yer aldı.

İŞTE GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. The Witcher (3. Sezon)
2. Ölümcül Kaçamak
3. Manifest (1. Sezon)
4. Gossip Girl (1. Sezon)
5. Terzi (1. Sezon)
6. King The Land (1. Sezon)
7. Şirinler (1. Sezon)
8. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus
9. Too Hot To Handle (5. Sezon)
10. Outlander (6. Sezon)

GEÇEN HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Aşk Taktikleri 2
2. Bird Box Barcelona
3. Hazine
4. Patron Bebek 2: Aile Şirketi
5. Aşk Taktikleri
6. Kutsal Damacana 4
7. İllegal Hayatlar
8. Eller Yukarı, Damat!
9. Gazap Ateşi
10. Sen İnandır

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