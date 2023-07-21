Netflix Türkiye’den flaş karar

Netlix Türkiye de dahil 100'den fazla ülkede şifre paylaşımı uygulamasına dünden itibaren son verdi.

Netflix Türkiye’den flaş karar

Netflix, ABD de dahil birçok ülkede ilkbahardan itibaren şifre paylaşımını yasaklamaya başlamıştı.

Türkiye de dahil 100'den fazla ülkede de şifre paylaşımı uygulamasına son veriliyor.

Chip’te yer alan bilgilere göre, hesap paylaşımının devam ettiği son ülkelerdeki kullanıcılara da, uygulamanın sona erdiğini belirten e-postalar gönderilmeye başlandı.

Netflix, abonelerinin kullanıcı bilgilerini, sınırlı sayıda kişiyle paylaşmasına izin veriyordu.

Ayrıca bu kişiler fiziksel olarak aynı yerde bulunmasalar bile aynı kullanıcı adı ve şifreyle Netflix içeriklerini izleyebiliyorlardı.

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