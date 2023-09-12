Netflix'e büyük zam geldi. Reklamsız kanal keyfi de hayal oldu

ABD video paylaşım platformu olan Netflix, artan dolar kuru ve enflasyon rakamları sonrasında Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamla birlikte fiyatlar 200 TL'ye dayandı.

Netflix'e büyük zam geldi. Reklamsız kanal keyfi de hayal oldu

Dizi ve film platformu Netflix'in, Türkiye'deki abonelik fiyatları zamlandı. Gelen yüzde 50 oranında zamla birlikte en yüksek paketin 199,99 liraya yükselmesi sosyal medyada tepki gördü.

YÜZDE 50 ORANINDA ZAM YAPILDI

Zamla birlikte 'Standart paket' 97,99 TL’den 149,99 TL’ye yükseldi. En yüksek paket olarak bilinen ve 4K kalitede içerik izleme hizmeti sunan 'Özel' paket 130,99 TL’den 199,99 TL’ye yükseldi.

İŞTE ZAMLI ÜCRETLER

Temel Plan: Aylık 99,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: Aylık 149,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: Aylık 199,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR ÇözünürlükDizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına zam yaptı. Yenilenen zamlı fiyatlar 200 liraya dayandı.

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