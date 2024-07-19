Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone

Netflix, 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Bu veriler kapsamında, şirketin geliri, 2024’ün ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 17 artışla 9,6 milyar dolara yükseldi.

Firmanın geliri, 2023’ün ikinci çeyreğinde 8,2 milyar dolar olmuştu.

Şirketin net kârı da ikinci çeyrekte 2023’ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 44 artarak 2,1 milyar dolara yükseldi.

Netflix'in 2023’ün ikinci çeyreğindeki net kârı 1,5 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına kârı da aynı dönemde 3,29 dolardan 4,88 dolara yükseldi

Netflix'in abone sayısı ise 2024’ün ikinci çeyreğinde 8,05 milyon artış kaydetti. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 16,5 artış göstererek 277,65 milyona çıktı.

Yılın üçüncü çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 9,7 milyar dolar, net kârının da yaklaşık 2,2 milyar dolar olmasını beklediğini aktardı.