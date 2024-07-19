Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone

Kaynak: Haber Merkezi
Netflix’e ilk yarıda 8 milyonu aşkın yeni abone

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 20242ün ilk yarısında 8 milyonun üzerinde artış gösterdi.

Netflix, 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu yayımladı.

Bu veriler kapsamında, şirketin geliri, 2024’ün ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 17 artışla 9,6 milyar dolara yükseldi.

Firmanın geliri, 2023’ün ikinci çeyreğinde 8,2 milyar dolar olmuştu.

Şirketin net kârı da ikinci çeyrekte 2023’ün aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 44 artarak 2,1 milyar dolara yükseldi.

Netflix'in 2023’ün ikinci çeyreğindeki net kârı 1,5 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına kârı da aynı dönemde 3,29 dolardan 4,88 dolara yükseldi

Netflix'in abone sayısı ise 2024’ün ikinci çeyreğinde 8,05 milyon artış kaydetti. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 16,5 artış göstererek 277,65 milyona çıktı.

Yılın üçüncü çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 9,7 milyar dolar, net kârının da yaklaşık 2,2 milyar dolar olmasını beklediğini aktardı.

İlgili Haberler
BtcTurk’ten üst düzey değişiklik
BtcTurk’ten üst düzey değişiklik
Son Haberler
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü Ekonomi
Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi Spor
Fenerbahçe'de Merih Demiral depremi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı
Süper Lig derken Araplar devreye girdi Spor
Süper Lig derken Araplar devreye girdi
Kilis'te terör operasyonu Yerel Haberler
Kilis'te terör operasyonu
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda Ekonomi
Bakan Göktaş duyurdu. Ödemeler hesaplarda